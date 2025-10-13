Parma, parla il padre di Cremaschi: "Sogna un Mondiale con gli USA. Questo o il prossimo"

Arrivato a Parma nella scorsa sessione di calciomercato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter Miami, Benjamin Cremaschi in questi giorni è volato in Cile con la Nazionale USA per affrontare il Mondiale U20. Competizione nella quale ha steso l'Italia con una doppietta negli ottavi di finale.

Oggi sul momento del ragazzo si è espresso il padre Pablo nel corso di un'intervista concessa a BolaVip: "Via da Miami per lo scarso minutaggio o il presunto dissapore con Mascherano? Non ha avuto niente a che vedere con ciò. Era il passo naturale provare il salto in Europa, perché è il sogno di qualsiasi calciatore. Andare a misurarsi, vedere fino a dove si può arrivare. Si cercava una soluzione già da tempo e gli stessi allenatori, prima Berhalter e ora Pochettino, gli avevano detto che era positivo alla sua età fare quel salto. Era anche buono uscire di casa, dalla zona di comfort, come ha detto lui stesso. Smettere di essere troppo protetto qui e uscire nel mondo per vedere fino a dove può arrivare. Quello è stato il vero motivo. Il tema dei minuti, chiaro che in una squadra con tanti bravi giocatori puoi perderli, ma non è stato quello il motivo per cui Benja o il suo agente hanno cercato di sfruttare l’opportunità di uscire".

Sulle chance di una convocazione per il Mondiale 2026 che si giocherà fra Canada, Messico e USA, poi afferma: "E' in una lista potenziale di 60 giocatori. Credo che davanti a lui ci siano molti centrocampisti più grandi e già affermati nel gruppo di Pochettino. Lui adesso fa parte del gruppo dell'Under 20, ma non perde la speranza. Ha tutte le intenzioni di arrivare a giocare un Mondiale. Non so se sarà questo o il prossimo".