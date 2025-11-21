Come sono cambiate Inter e Milan rispetto all'ultimo derby giocato lo scorso 23 aprile

Domenica alle 20.45 il fischio d'inizio del derby di Milano. Diretta testuale su TMW

Dal 23 aprile al 23 novembre. Domenica sera a San Siro tornerà protagonista il derby di Milano sette mesi dopo l'ultima volta. In quella occasione il Milan stravinse la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l'1-1 maturato nel match d'andata, i rossoneri s'imposero 3-0 grazie a una doppietta di Luka Jovic e a un gol di Tijjani Reijnders. Vinse grazie ai gol di due giocatori che saluteranno Milanello poche settimane più tardi. Per l'Inter quella sconfitta rappresentò la fine del sogno triplete, l'inizio di un finale di stagione disastroso culminato col 5-0 incassato in finale di Champions League contro il PSG.

Sette mesi dopo tanto è cambiato. In estate Inter e Milan sono entrambe ripartite da due nuovi progetti, da nuovi allenatori. Domenica ci sarà Chivu da un lato e Allegri dall'altro, il 23 aprile c'erano invece Inzaghi e Conceicao sulle rispettive panchine.

Proprio quella partita confermò una volta di più alla società nerazzurra che era necessario svecchiare la rosa, sostituire tante seconde linee soprattutto in attacco. Per il Milan invece fu quella una delle giornate più belle di una stagione complicatissima. Un successo secondo solo a quello di Riad sempre contro i nerazzurri. Ma come sono cambiate le squadre da allora? Ecco il confronto.

Inter-Milan 0-3 (23 aprile, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024/25)

Inter (3-5-2) - J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38' st Correa), Barella (8' st Frattesi), Asllani (8' st Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (8' st Zalewski); L.Martinez, Taremi (8' Arnautovic). Allenatore: S.Inzaghi.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia (15' st Thiaw), Tomori; T. Hernandez (42' st Bartesaghi), Reijnders (42' st Joao Felix), Fofana, Jimenez; Leao, Pulisic (33' st Loftus-Cheek); Jovic (33' st Abraham). Allenatore: Conceicao.

Inter-Milan (probabili formazioni, 12esima giornata della Serie A 2025/26)

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Allenatore: Allegri.