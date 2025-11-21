Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli
La sfida di domani contro il Genoa rappresenta uno scontro diretto importante per il Cagliari. Alla Unipol Domus, la squadra di Pisacane ospiterà i rossoblù di De Rossi per cercare di allontanare ancora di più la zona salvezza. Il tecnico degli isolani ha reso nota la lista dei convocati nella quale rientrano anche Deiola e Mina. Assente invece Luca Mazzitelli, per un affaticamento al polpaccio sinistro.
I convocati del Cagliari
Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Pintus.
Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Rog, Deiola, Liteta.
Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.
