Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli

Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente MazzitelliTUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 18:45Serie A
Andrea Piras

La sfida di domani contro il Genoa rappresenta uno scontro diretto importante per il Cagliari. Alla Unipol Domus, la squadra di Pisacane ospiterà i rossoblù di De Rossi per cercare di allontanare ancora di più la zona salvezza. Il tecnico degli isolani ha reso nota la lista dei convocati nella quale rientrano anche Deiola e Mina. Assente invece Luca Mazzitelli, per un affaticamento al polpaccio sinistro.

I convocati del Cagliari
Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Pintus.
Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Rog, Deiola, Liteta.
Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.

Articoli correlati
Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro... Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro futuro"
Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco... Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco
Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Altre notizie Serie A
Che storia Morata: 16 mesi fa vinceva l'Europeo da Capitano. Ma da 6 non segna più... Che storia Morata: 16 mesi fa vinceva l'Europeo da Capitano. Ma da 6 non segna più
Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro... Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro futuro"
Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli... Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli
Cremonese in campo e De Luca in tribuna aspettando gennaio: lo seguono tre club TMWCremonese in campo e De Luca in tribuna aspettando gennaio: lo seguono tre club
Come sono cambiate Inter e Milan rispetto all'ultimo derby giocato lo scorso 23 aprile... Come sono cambiate Inter e Milan rispetto all'ultimo derby giocato lo scorso 23 aprile
Tiago Gabriel come Dorgu? Lecce spera di no. Poi in estate sarà un'altra storia Tiago Gabriel come Dorgu? Lecce spera di no. Poi in estate sarà un'altra storia
Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management UfficialeCagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immobile out, Bailey al massimo in panchina. Baresi torna a Casa Milan: le top news... Immobile out, Bailey al massimo in panchina. Baresi torna a Casa Milan: le top news delle 18
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.1 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.2 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.4 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.5 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.6 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.7 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Che storia Morata: 16 mesi fa vinceva l'Europeo da Capitano. Ma da 6 non segna più
Immagine news Serie A n.2 Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro futuro"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli
Immagine news Serie A n.4 Cremonese in campo e De Luca in tribuna aspettando gennaio: lo seguono tre club
Immagine news Serie A n.5 Come sono cambiate Inter e Milan rispetto all'ultimo derby giocato lo scorso 23 aprile
Immagine news Serie A n.6 Tiago Gabriel come Dorgu? Lecce spera di no. Poi in estate sarà un'altra storia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo darci una svegliata. A Chiavari per ripartire"
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Chiappella: "Palermo costruito per la Serie A. Servirà la gara perfetta"
Immagine news Serie B n.3 Padova-Venezia, i convocati di Andreoletti: fuori in 7 ma c'è la prima del Papu
Immagine news Serie B n.4 Bari-Frosinone, i convocati di Caserta: torna Vicari. Assenti Darboe, Dorval e Pereiro
Immagine news Serie B n.5 Bari-Frosinone, i convocati di Alvini: Gelli a disposizione
Immagine news Serie B n.6 Padova, Andreoletti: "Basello e Lasagna out con il Venezia. Il Papu solo a gara in corso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
Immagine news Serie C n.3 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…