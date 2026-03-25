Como, Kempf: "Ho ancora il sogno della Nazionale. Miglior difesa? Giusto sottolinearlo"

Marc-Oliver Kempf, difensore del Como, parla ai microfoni di Sky Sport dal centro sportivo dei lariani, dove la squadra di Fabregas lavora per mantenere questo straordinario momento di forma: "Ci stiamo godendo la sosta, ma dovremo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi: il tempo è bellissimo e possiamo tirare il fiato".

Avete la miglior difesa del campionato:

"Grazie per averlo sottolineato, visto che si parla spesso solo di calciatori offensivi. Fabregas ci dà compiti precisi, tutti sappiamo cosa dobbiamo fare, è un lavoro di squadra e anche gli attaccanti ci danno una grossa mano. Butez è in un momento straordinario di forma e si parla tanto di lui".

C'è ancora nel cassetto la speranza di poter vestire la maglia della Nazionale per te?

"Certo, è un mio sogno e sono ancora giovane. Alla fine però non dipende da me, è una scelta del ct, io devo fare del mio meglio come ho fatto fino ad ora e vedremo se il sogno può realizzarsi".