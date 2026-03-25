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Vanni: "Nella corsa Champions il fattore Spalletti potrebbe essere decisivo"

Vanni: "Nella corsa Champions il fattore Spalletti potrebbe essere decisivo"TUTTO mercato WEB
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Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista de La Repubblica Franco Vanni.

Corsa al quarto posto: chi può incidere di più tra Diao, Yildiz e Vaz?
"Direi che, guardando fino alla fine, la Juve, perchè Spalletti è bravo in queste rincorse. Quando la temperatura si alza, Spalletti raramente buca l'obiettivo, e questo può fare la differenza. La Roma ha trovato il centravanti ma come rosa è dietro alla Juve. Quindi io direi Juve, soprattutto per l'allenatore".

Cosa aggiunge?
"Il problema del Como potrebbe essere la tenuta, ha giocatori giovani, che non sappiamo come reggano poi per certi traguardi. Qualcosa ha sbagliato anche il Como, e tra una Juve che tecnicamente è più forte del Como, con un allenatore più esperto di Fabregas, vedo la Juve favorita. Alla fine l'inesperienza del Como e l'esperienza di Spalletti possono essere decisive".

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? 
"Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con l'Inter. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l'obiettivo era rientrare in Champions League".

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