Retegui: "Gattuso mi ha parlato tanto, ma non dico cosa mi ha detto. Sono molto tranquillo"

"Prima di tutto devo ringraziare Gattuso perché mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia”. Mateo Retegui, alla viglia di Italia-Irlanda del Nord, risponde così a chi gli chiede se, trasferendosi in Arabia Saudita, ha temuto di perdere la Nazionale: “Il ct mi ha detto delle cose che preferisco non dire ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così".

Cosa vi siete detti in questi tre mesi?

"Tranquillità. Noi abbiamo una squadra di qualità, d'esperienza. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e ora che dobbiamo scendere in campo bisogna solo essere al 200%. Tranquillità, leggerezza e comandare la partita, domani dobbiamo essere protagonisti e vincere. Siamo pronti per questa sfida decisiva, è il momento di dimostrare a tutti chi siamo".

Tranquillità è la parola chiave?

"Non lo so, io sono molto tranquillo ma credo in generale tutta la squadra. Abbiamo parlato di tranquillità, di leggerezza, di non pensare tanto. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, da quando è arrivato Gattuso la squadra ha dimostrato qualcosa in più e dobbiamo continuare così".

La conferenza stampa di Retegui.