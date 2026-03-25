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Lazio, il progetto per il Flaminio è da rivedere: rilievi su vincoli, mobilità e iter normativo

Lazio, il progetto per il Flaminio è da rivedere: rilievi su vincoli, mobilità e iter normativoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:07Serie A
Ivan Cardia

Non sono solo dettagli tecnici a frenare il piano della Lazio sullo Stadio Flaminio: il quadro complessivo, tra vincoli e impostazione progettuale, obbliga a una revisione significativa. Il Comune di Roma, infatti, ha chiesto integrazioni sostanziali prima ancora di avviare la conferenza dei servizi preliminare, bloccando di fatto l’iter.Uno dei fronti più delicati è quello dei vincoli. Nell’area insistono tutele archeologiche e paesaggistiche che richiedono ulteriori approfondimenti e potrebbero incidere direttamente sulle modalità di sviluppo dell’intervento. In parallelo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha segnalato l’assenza di riferimenti chiari al Piano di Conservazione legato al programma "Keeping it Modern" della Getty Foundation, considerato uno strumento imprescindibile per operare sull’impianto.

Altre criticità emergono sul piano funzionale. Mobilità e parcheggi restano nodi aperti: non è definito se gli spazi per motocicli possano essere conteggiati negli standard urbanistici e manca una soluzione strutturata per la gestione della contemporaneità di più eventi nella stessa area. Si tratta di aspetti centrali per la sostenibilità dell’intervento, soprattutto in un quadrante già complesso come quello del Flaminio.

Solo in seconda battuta emerge il problema formale dell’iter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la documentazione presentata dal club si basa su uno studio di prefattibilità, un livello progettuale non previsto dalla normativa attuale. Sarà quindi necessario riallinearsi alle procedure corrette, passando dal DOCFAP al PFTE. Infine, il Campidoglio ha chiesto di rivedere anche la struttura economico-finanziaria e diversi parametri urbanistici: dalla delimitazione dell’area interessata alle ipotesi di demolizione e ricostruzione, fino alle tabelle su superfici e volumetrie.

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