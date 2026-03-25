TMW Radio Paganini: "Inter, Bastoni e Thuram per fare un ricambio importante"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Italia, domani davanti Kean e Retegui:

"Io avrei fatto giocare Pio Esposito. E' l'unico dell'Inter in forma, e poi nelle partite importante lui c'è. Avrei messo lui con Retegui, che gioca nel suo stadio poi. Io sarei partito con la carta Pio in realtà. Poi alla fine conta lo spirito di gruppo".

Cosa aggiunge?

"Giusto fare valutazioni sulle condizioni atletiche ma è una partita che si gioca sui nervi. Vedo uno spirito diverso, c'è una compattezza di gruppo differente da parte dei ragazzi, sentendo le dichiarazioni. Poi ovvio che speri che ci sia una condizione psico-fisica che ti sorregga ora e speri che le scelte siano azzeccate".

Pressing dell'Inter su Konè della Roma:

"Ci sono due situazioni all'Inter che riguardano Bastoni e Thuram. Molto probabilmente cederà Bastoni al Barcellona, con un'offerta intorno ai 60 mln. Altra operazione è quella di Thuram, che sarebbe una grande plusvalenza, e consentirebbero queste due operazioni di avere un ricambio importante. Thuram ha richieste in Premier, poi c'è la cosa romantica digiocare col fratello, ma la vedo dura...".

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan?

"Il Napoli ora sta recuperando i giocatori importanti. Per me può fare ora il filotto e agguantare l'Inter".