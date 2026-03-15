Como, Kempf su Malen: "Bisogna marcarlo stretto, l'ho conosciuto in Germania"

Prima della sfida tra Como e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Marc-Oliver Kempf per commentare il match: "Bisogna difendere molto stretti con Malen, l'ho affrontato mentre giocavo in Germania e lui indossava la maglia del Dortmund. Non dobbiamo sicuramente calare con l'attenzione. Non so se è l'incontro più importante della stagione, anche perché in tutte le gare ci sono tre punti in palio: dobbiamo far bene come abbiamo sempre fatto".