Italia, Retegui: "Pio? Uno così ti fa spingere ancora di più. Non competiamo tra di noi"
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“Tornare a Bergamo è sempre bello”. Mateo Retegui, in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Italia e Irlanda del Nord, ricorda i tempi all’Atalanta: “Per me questa città è speciale, ho vissuto momenti bellissimi l’anno scorso e abbiamo fatto una bellissima partita con l’Estonia”.
Uno come Pio Esposito, che sta benissimo, ti mette un po’ di paura in termini di concorrenza?
“Avere giocatori come Pio in squadra è importante. Non è paura la parola che uso io: avere giocatori di questa qualità, e non parla solo di lui, ti dà tanto per spingere di più, allenare di più. Noi non competiamo tra di noi: siamo una famiglia e questo deve continuare a essere così”.
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