TMW Bedin: "Nel nuovo Integrity Tour grande attenzione a discriminazioni e dipendenze digitali"

“B4People è un contenitore, un progetto, dedicato al terzo settore che si pone l’obiettivo di dare forma e raggruppare tutte le iniziative che la Serie B e i club dedicano ogni weekend a ogni progettualità, alla responsabilità sociale, alle Onlus". Il presidente della Lega B Paolo Bedin parla così a margine della presentazione del nuovo progetto: "E lo vuole fare dando vita a un’area, un dipartimento che si chiamerà appunto B4People, al cui interno sarà inserito anche il nuovo ‘Integrity Tour’ dedicato alla lotta e al contrasto degli illeciti sportivi".

"Sarà integrato con due ulteriori tematiche importanti che saranno l’antidiscriminazione, convenzione firmata con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali NdR), e un’altra tematica di grande attualità che solo le dipendenze digitali e le patologie connesse. - prosegue ancora Bedin intercettato dai microfoni di TMW - Un tema che abbiamo voluto introdurre in maniera particolare perché questo tour non si rivolge solo ai giocatori di prima squadra, ma anche a quelli delle giovanili. Parleremo ai ragazzi delle opportunità e dei tanti rischi connessi alle dipendenze digitali".

"B4People sarà anche pronta in autunno a ospitare un progetto organico che cureremo assieme a una grande istituzione internazionale e che farà sintesi di tutte queste tematiche in forma ancora più organica e prospettiva. Ringrazio i club che ci supportano in questa attività che non ha costi per loro perché ricaveremo le risorse dai fondi ambiente e sviluppo di cui disponiamo tornando così ad avere un progetto organico sul terzo settore. - conclude il presidente di Lega B - Rappresentiamo 20 realtà, 20 territori, e milioni di tifosi e dobbiamo fare questo anche cercando di veicolare valori e principi che devono caratterizzarci".