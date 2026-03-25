Gattuso: "Dormire stanotte? Grazie ai dottori, qualche pillolina... Emozionato da Lippi"

“Prima di addormentarmi e la mattina quando mi sveglio sento ‘portaci al mondiale’”. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso, alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, ha parlato così delle pressioni che comporta questa gara: “Domani è la partita più importante della mia carriera. Mi sono preparato. Non sto pensando a cosa succederà se le cose andranno male. Voglio pensare in positivo, voglio pensare in grande: domani ce la giocheremo, e vedremo”.

Da calciatore non dormiva prima delle grandi partite, stanotte?

“Devo ringraziare i dottori. Qualche pillolina ci scappa… Da calciatore ero allergico, con il passare degli anni qualche aiutino non fa male”.

Lippi ha detto che lei lo ricorda...

"Sì, ho letto. So cosa abbiamo condiviso, mi sono emozionato".

La conferenza stampa di Gattuso