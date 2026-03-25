Live TMW Italia, Retegui: "Sto benissimo. Per noi è la settimana più importante dell'anno"

15.35 - Ci siamo. Intorno alle 16.30 scatterà ufficialmente la vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale play-off di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Insieme al CT Gennaro Gattuso sarà presente in sala stampa Mateo Retegui, centravanti che torna per la seconda volta a Bergamo con la maglia della Nazionale dopo aver disputato lo scorso anno una grande stagione con la maglia della Dea da 28 reti in 49 presenze.

16.40 - Ha inizio la conferenza stampa: "Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l'Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare".

Torni a Bergamo, che sensazioni provi?

"Tornare a Bergamo è sempre bello, per me questa città è speciale. Abbiamo disputato una grande gara qui contro l'Estonia, questo stadio mi dà di più. Esposito? Avere giocatori di questa qualità per me è importante, ma non solo lui. Spingi di più, ti alleni di più. Non competiamo tra di noi, andiamo avanti spalla a spalla".

Cosa ti ha fatto innamorare della Nazionale?

"L'Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l'Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca".

Giocare lontano dalle pressioni della Serie A può essere per te un toccasana?

"Non lo so, io sono molto tranquillo ma credo in generale tutta la squadra. Abbiamo parlato di tranquillità, di leggerezza, di non pensare tanto. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, da quando è arrivato Gattuso la squadra ha dimostrato qualcosa in più e dobbiamo continuare così".

Hai avuto il timore di perdere la Nazionale quando sei andato in Arabia?

"Prima di tutto devo ringraziare Gattuso perché mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia. Mi ha detto delle cose che preferisco non dire ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così".

Cosa vi siete detti in questi tre mesi?

"Tranquillità. Noi abbiamo una squadra di qualità, d'esperienza. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e ora che dobbiamo scendere in campo bisogna solo essere al 200%. Tranquillità, leggerezza e comandare la partita, domani dobbiamo essere protagonisti e vincere. Siamo pronti per questa sfida decisiva, è il momento di dimostrare a tutti chi siamo".

Il tuo allenatore in Arabia è nordirlandese

"Con lui ho un grande rapporto, parlo tanto con lui. Mi ha detto di godermi la partita, ma parliamo di altre cose con lui. Quando torno ci parlerò di nuovo". Interviene Gattuso: "A me ha detto che tifa Irlanda del Nord".

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Il programma

Ha preso il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata domani allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.