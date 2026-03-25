TMW Abodi: "La Serie B non sia copia sbiadita della Serie A. Vedo tanti prospetti con futuro importante"

A margine della conferenza stampa di presentazione di 'B4People' il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è soffermato sul campionato cadetto - che conosce bene essendo stato presidente della Lega B in passato - e della sua capacità di far emergere talenti futuribili: “La Serie B è un campionato combattuto, vivace, dove oggettivamente non ci sono rendite di posizione e dove si vede anche del buon calcio, un aspetto che spesso non emerge e invece va raccontato bene. Anche in questo campionato vedo prospetti che vedremo in futuro in Serie A e anche con la maglia di qualche nazionale, non solo quella italiana. - prosegue ancora Abodi intercettato dai microfoni di TMW - A dimostrazione che ogni campionato non deve essere una copia sbiadita di quello superiore, ma deve avere una sua identità e missione e sia al servizio di un sistema che consenta ai talenti, soprattutto italiani, di giocare e farsi spazio per essere poi pronti a impegni più probanti e importanti.

Ne abbiamo bisogno e credo che il campionato di Serie B possa essere ancora un buon viatico. Ricordo perfettamente cosa fece B Italia come rappresentativa di lega, convocando anche atleti che non giocavano o erano in primavera e che successivamente abbiamo visto anche in Nazionale maggiore”.