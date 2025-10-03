Conference League, la Fiorentina soffre ma vince. In testa c'è lo Zrinjski: tutti i risultati
Serviva una vittoria per la Fiorentina ed i viola, seppur soffrendo, si sono imposti 2-0 con il Sigma Olomouc. Una vittoria importante ma che non basta ai gigliati per conquistare la vetta della classifica. Davanti a tutti c'è lo Zrinjsk, che ha battuto 5-0 il Lincoln, poi l'AEK Larnaca, lo Sparta Praga e il Lech: la Fiorentina si assesta al nono posto.
Conference League, i risultati della prima giornata
Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2
31' Munoz (C); 58' Nketiah (C)
Jagiellonia-Hamrun 1-0
57' Imaz (J)
KuPS-Drita 1-1
74' Parzyszek (K); 80' Dabiqaj (D)
Lausanne-Breidablik 3-0
7' Lekoueiry (L); 11' Bair (L), 33' Diakité (L)
Lech-SK Rapid 4-1
13' Palma (L); 21' Ishak (L); 45'+2' Ismaheel (L); 64' Radulovic (R); 77' Benftsson (L)
Noah-Rijeka 1-0
6' Mulahusejnovic (N)
Omonia-Mainz 0-1
75' Amiri (M)
Rayo Vallecano-Shkendija 2-0
28' Lopez (R); 32' Perez (R)
Zrinjski-Lincolm 5-0
12' Bilbija (Z); 22' Dujmovic (Z); 40' Jakovlijevic (Z); 69' Damascan (Z); 85' Mikic (Z)
Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0
27' Piccoli (F); 95' Ndour (F)
Aberdeen-Shakhtar 2-3
8' Karlsson (A); 39' Nazaryna (S); 54' Lucas Ferreira (S); 60' Henrique (S); 69' Devlin (A)
AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0
25' Rubio (AL); 54' Bajic (AL); 73' Ivanovic (AL); 83' Rohden (AL)
Celje-AEK Atene 3-1
7' Kutesa (A); 34', 55', 80' Kovacevic (C)
Legia-Samsunspor 0-1
10' Musaba (S)
Rakow-Universitatea Craiova 2-0
47' Pienko (R); 80' Repka (R)
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2
26' aut. Yirajang (ST); 41' Ouattara (ST); 64' Ibrahim (SL)
Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1
33' Sadilek (SP); 45' Suchomel (SP); 50' Sorensen (SP); 82' Mandroiu (SH); 90' Haraslin (SP)
La classifica
1. Zrinjski 3 (+5)
2. AEK Larnaca 3 (+4)
3. Sparta Praga 3 (+3)
4. Lech 3 (+3)
5. Lausanne 3 (+3)
6. Celje 3 (+2)
7. Crystal Palace 3 (+2)
8. Vallecano 3 (+2)
9. Fiorentina 3 (+2)
10. Rakow 3 (+2)
11. Shakhtar 3 (+1)
12. Strasburgo 3 (+1)
13. Magonza 3 (+1)
14. Samsunspor 3 (+1)
15. Jagiellonia 3 (+1)
16. Noah 3 (+1)
17. Drita 1 (0)
18. KuPS 1 (0)
19. Hacken 1 (0)
20. Shelbourne 1 (0)
21. Aberdeen 0 (-1)
22. Slovan Bratislava 0 (-1)
23. Rijeka 0 (-1)
24. Omonia 0 (-1)
25. Legia 0 (-1)
26. Hamrun 0 (-1)
27. AEK 0 (-2)
28. Sigma Olomouc 0 (-2)
29. Dyn. Kyiv 0 (-2)
30. Shkendija 0 (-2)
31. Univ. Craiova 0 (-2)
32. SK Rapid 0 (-3)
33. Shamrock Rovers 0 (-3)
34. Breidablik 0 (-3)
35. Alkmaar 0 (-4)
36. Lincoln 0 (-5)
