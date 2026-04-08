TMW Conte in Nazionale? Chi sono gli altri CT tornati alla guida dell'Italia dopo una pausa

Il ritorno di Antonio Conte alla guida della Nazionale esattamente dieci anni dopo il suo addio è diventato un tema soprattutto dopo le dichiarazioni del tecnico leccese al termine di Napoli-Milan 1-0. Lo è diventato anche se il nome del nuovo commissario tecnico potrà emergere ufficialmente solo in estate, dopo che il 22 giugno verrà eletto il nuovo Presidente della FIGC. "Fossi nel presidente della Federazione, metterei il mio nome tra il novero dei candidati. Conosco l'ambiente, ho fatto il CT per due anni. E' un motivo di lusinga ed è bello rappresentare il paese. Però conoscete la mia situazione, ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi confronterò col presidente De Laurentiis", ha detto Conte che - dovesse tornare a ricoprire il ruolo di CT - si ritroverebbe alla guida dell'Italia esattamente dieci anni dopo la decisione di andar via. Ma quali sono stati gli allenatori che in passato hanno concesso il bis e con che risultati?

Senza contare gli anni in cui, agli albori della nostra Nazionale, c'era una commissione tecnica e non un CT alla guida dell'Italia, ecco spuntare il nome di Vittorio Pozzo. Ricevette l'incarico per la prima volta nell'estate del 1912 per appena tre partite, poi ci tornò nel dicembre del 1929 per restarci quasi vent'anni. Per riuscire in ciò che non è mai più riuscito ad altri CT: vinse due Mondiali, quello del 1934 e poi quello del 1938. Nel mezzo anche un oro olimpico nel 1936 e due coppe internazionali (quanto di più vicino all'Europeo esistesse in quegli anni...)

L'altro precedente è decisamente più recente, riguarda quel Marcello Lippi che decise di fare un passo indietro nell'estate 2006 dopo la vittoria del Mondiale in Germania. Tornerà due anni più tardi dopo il biennio Donadoni per condurre la squadra a Sudafrica 2010, ma con risultati completamente diversi. Il primo Mondiale africano della storia fu infatti per i Campioni del Mondo in carica una vera disfatta: pareggio col Paraguay, pareggio con la Nuova Zelanda, sconfitta contro la Slovacchia ed eliminazione alla fase a gironi. Con Lippi che dopo quelle tre gare fece un passo indietro per lasciare il posto a Cesare Prandelli.