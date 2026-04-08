Sampdoria, Tey verso il controllo totale: Manfredi pronto a cedere le quote a zero

Si avvicina la svolta societaria in casa Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l'accordo tra Matteo Manfredi e Joseph Tey è ormai imminente: salvo colpi di scena nelle prossime ore, i due firmeranno l'intesa che metterà fine alla loro collaborazione, lasciando l'investitore singaporese come unico dominus del club blucerchiato.

La struttura societaria dopo l'accordo

Manfredi cederà a zero le proprie azioni della holding lussemburghese Gestio Capital Structuring & Investment Solutions, della quale detiene una quota di minoranza pari al 42% ma con diritto di voto. Con questo trasferimento, Tey diventerà azionista unico di Blucerchiati Spa, la società controllante della Sampdoria. Il consiglio di amministrazione, al momento, non dovrebbe subire variazioni: confermati il vicepresidente Francesco De Gennaro, il ceo corporate Raffaele Fiorella, il ceo sport Fredberg e il consigliere singaporese Ting Yong Tan.

Nathan Walker, l'uomo nell'ombra

Con Tey al comando in forma esclusiva, cresce il ruolo di Nathan Walker, manager inglese residente all'Isola di Man al quale si attribuiscono molte delle decisioni strategiche prese sulla Sampdoria negli ultimi mesi. Walker collabora con Tey da anni, principalmente nel settore delle scommesse sportive e dei casinò online. Finora presentato internamente con la qualifica ufficiosa di "responsabile degli azionisti", potrebbe presto assumere un ruolo ufficiale di maggiore peso. Non si fa vedere a Bogliasco dallo scorso autunno, da quando la contestazione della tifoseria si è estesa anche alla sua figura.

Le ragioni della rottura

La frattura tra Tey e Manfredi matura da mesi. Il singaporese, stanco di ricoprire il solo ruolo di finanziatore, aveva manifestato apertamente la volontà di acquisire piena autonomia decisionale. A pesare anche i risultati sportivi negativi delle ultime due stagioni, che gli sono costati circa 150 milioni di euro, e la contestazione da parte della piazza. La deadline informale individuata da Tey per chiudere la questione è il 16 aprile, scadenza federale per il pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio a tutti i tesserati dei club professionistici. Gli stipendi in casa Sampdoria sono comunque già disponibili e i bonifici sono attesi addirittura in anticipo rispetto alla scadenza.

Nodi aperti: Fredberg-Mancini e ipotesi cessione

Tra le questioni ancora da definire, il futuro della coesistenza tra il ceo sport Fredberg e il direttore sportivo Mancini. Sul fronte proprietà, invece, ci sono sul tavolo già manifestazioni di interesse per l'acquisizione del club, attualmente al vaglio dello studio Hogan Lovells — che fa capo a De Gennaro — e dello studio legale di Tey. Un'eventuale cessione non è quindi da escludere nel medio periodo.