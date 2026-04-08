Esclusiva TMW Pineto, Baggi: “La nostra forza è il gruppo. Playoff? Sarebbe bello scrivere la storia”

Elemento importante della retroguardia del Pineto, Federico Baggi, è stato intervistato da TMW Radio per parlare della stagione del club abruzzese.

Federico, partiamo dal Pineto: qual è la forza di questa squadra protagonista di un campionato eccellente?

“La nostra forza è essere un gruppo fantastico, composto soprattutto da giovani, ma con veterani che ci danno sempre una mano. L’aspetto più importante è dare tutto per il compagno ed essere amici prima fuori che in campo”.

Un gruppo equilibrato e compatto: dove può arrivare questo Pineto?

“Non lo so, spero il più lontano possibile”.

Cosa vi chiede mister Tisci in questa fase della stagione?

“Ormai le richieste sono più tecnico-tattiche, perché sappiamo preparare bene le partite. Ci chiede soprattutto l’aspetto mentale: affrontare tutto partita dopo partita, anche in allenamento, per farci trovare pronti alle opportunità”.

Come giudichi il campionato del girone B?

“È molto equilibrato. In alto Arezzo e Ascoli stanno lottando, con l’Ascoli che ha fatto una grande rincorsa. Anche dietro c’è tanta battaglia: basta vedere quanto è corta la classifica, con pochi punti tra playoff e zona fuori”.

Oltre che equilibrato, è anche molto competitivo…

“Sì, assolutamente. Ogni partita è difficile”.

C’è una squadra che ti ha colpito più delle altre?

“L’Ascoli sicuramente. Ci ha messo in grande difficoltà sia quando l’ho visto da fuori sia quando ci abbiamo giocato contro. Per me è la squadra più forte”.

Quanto cambia la testa nei playoff rispetto al campionato?

“Non cambia tanto: noi affrontiamo sempre le partite per vincere. Nei playoff ancora di più, perché c’è un obiettivo importante, ma sono gare più difficili”.

Siete pronti a giocarvi tutto per scrivere la storia?

“Sarebbe bello, vedremo cosa succede”.

Prossimo impegno contro la Torres: che partita ti aspetti?

“Sarà tosta. Loro hanno bisogno di punti per salvarsi e non hanno cambiato molto rispetto all’anno scorso, quando sono arrivati terzi. Questo vuol dire tanto”.

Dopo la sconfitta, con che spirito scenderete in campo?

“Una sconfitta non deve toglierci dal nostro percorso. Dobbiamo continuare sulla nostra strada”.