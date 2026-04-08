TMW Serie B, 11 squadre in 9 punti: la volata salvezza. Tre scontri diretti nel prossimo weekend

Undici squadre in nove punti. Ecco il nucleo numero della lotta salvezza in Serie B. Infatti, dai 30 punti di Spezia e Reggiana ai 39 di Sudtirol e Avellino, nessuno può ancora dirsi sicuro al 100% della permanenza nel campionato cadetto. Considerando, poi, che con cinque giornate ancora da disputare i quindici punti in palio potrebbero letteralmente ribaltare l'attuale graduatoria.

Il prossimo weekend, in questo senso, potrebbe però dare già delle indicazioni importanti. In occasione della 34ª giornata di campionato sono in programma ben tre scontri diretti fra squadre coinvolte in questa lotta per la sopravvivenza: Empoli-Padova, Pescara-Sampdoria e Spezia-Mantova.

L'analisi dei dati

- La sfida del 'Castellani' rappresenta, ad esempio, lo scontro diretto fra due delle peggiori formazioni in termini di rendimento dell'intera Serie B dall'inizio del 2026. Per entrambe sono arrivati 12 punti in 15 giornate di campionato, con i biancoscudati che hanno vinto di più dei toscani (3 vs 2), ma anche perso di più (9 vs 7).

- Il match dell'Adriatico, invece, vedrà di fronte due squadre che con l'arrivo del nuovo ano hanno sensibilmente cambiato marcia, tanto che, in una classifica dell'anno solare, sarebbero in piena lotta per i playoff, grazie a cinque vittorie cadauna a referto.

- Infine il duello del 'Picco' proporrà il confronto tra una compagine che con l'arrivo di Francesco Modesto ha ritrovato certezze e rendimento (22 punti in 15 match) e una, quella tornate nelle mani di Luca D'Angelo, che non è mai riuscita a capire davvero chi fosse. Nonostante sulla carta non abbia niente a che spartire con questa zona di classifica.

Con 11 squadre coinvolte, il prossimo turno non decreterà verdetti definitivi, ma stabilirà le gerarchie per l'ultimo mese di gioco. La capacità di mantenere il distacco sotto la soglia dei 4 punti (decisiva per la disputa dei playout) sarà l'obiettivo minimo per chi oggi occupa le posizioni 17ª, 18ª e 19ª, mentre per le squadre a quota 34 la priorità è incrementare il gap per chiudere la pratica salvezza senza il rischio degli spareggi.