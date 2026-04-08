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Serie C, oggi in campo le tre Under 23: avevano saltato la 34ª giornata per i nazionali

Serie C, oggi in campo le tre Under 23: avevano saltato la 34ª giornata per i nazionaliTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:19Serie C
Tommaso Maschio

Fra i pomeriggio, scelta quanto mai singolare e non certo a favore di pubblico, e la sera di oggi scenderanno in campo le tre formazioni Under 23 – di Juventus, Inter e Atalanta – impegnate nei tre gironi di Serie C per il recupero della 34ª giornata di campionato, quella giocatasi nel weekend precedente a Pasquale quando Serie A e Serie B riposavano per gli impegni delle nazionali.

E proprio per questo le tre squadre sopraccitate, e le rispettive avversarie, non scesero in campo in quel turno. Le Under 23 infatti avevano visto partire diversi elementi verso le rispettive rappresentative, specialmente quelle giovanili, e per questo chiesto il rinvio delle sfide in programma in modo da non doverle affrontare con le rose ridotte o rimaneggiate. Un fattore che, specialmente a fine stagione, avrebbe potuto condizionare e ‘falsare’ i tre gironi. La prima a scendere in campo sarà la Juventus Next Gen fra le mura amiche contro la Ternana, ore 14:30, mentre mezz’ora dopo toccherà all’Inter, anch’essa impegnata in casa contro il Trento. A chiudere infine l’Atalanta U23 che ospiterà la Cavese.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata di Serie C:
Serie C, 34esima giornata
GIRONE A
Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1
79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)
Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2
1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)
Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2
45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)
Pergolettese-Pro Patria 2-1
27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)
Renate-Novara 3-1
 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)
Triestina-Virtus Verona 5-0
 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo
Vicenza vs Brescia 1-1
45’ Crespi (B), 45’+3’ Rada (V)
Cittadella-Lecco 2-1
12' Metlika (L), 52' Rabbi (C), 83' rig. Castelli (C) - [espulso al 90'+2 Parker (L)]
Mercoledì 8 aprile
Inter U23-Trento ore 15:00

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Inter U23 45*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - * una gara in meno

GIRONE B
Torres vs Livorno 3-1
7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)
Domenica 29 marzo
Pontedera vs Bra 0-0
Campobasso-Guidonia Montecelio 2-2
34' Magnaghi (C), 45'+1 Serra (C), 55' Spavone (GM), 85' Frascatore (GM)
Forlì-Pianese 0-0
Vis Pesaro-Perugia 0-1
82' Bacchin
Gubbio-Ravenna 0-2
30' e 76' Fischnaller
Pineto-Sambenedettese 0-0
Arezzo vs Ascoli 1-2
35' Rizzo Pinna (AS), 38' Renzi (AR), 90+9' rig. Corazza (AS)
Mercoledì 8 aprile
Juventus Next Gen-Ternana ore 14:30
Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Latina vs Catania 0-1
66’ Bruzzaniti
Potenza vs Salernitana 5-2
3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)
Benevento vs Cosenza 1-1
15’ Salvemini (B), 45’+4’ Beretta (C)
Altamura vs Siracusa 1-0
40’ Millico
Crotone vs Audace Cerignola 3-1
49’ Paolucci (A), 51’ e 59’ Musso (C), 70’ Zunno (C)
Foggia vs Trapani 1-0
46’ Staver
Casarano-Giugliano 2-0
45'+4 Grandolfo, 55' Leonetti
AZ Picerno-Monopoli 0-0
Casertana vs Sorrento 2-0
9' Butic, 90+19' Bentivegna
Mercoledì 8 aprile
Atalanta U23-Cavese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 39, Sorrento 37, Cavese 36, Latina 36, Picerno 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. -
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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