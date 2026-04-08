Serie B, gli arbitri della 34ª giornata: Sozza per Frosinone-Palermo, a Pescara c'è Piccinini
L'AIA ha comunicato sui propri canali ufficiali le designazioni arbitrali per le gare della 34ª giornata di Serie B.
FROSINONE – PALERMO
Venerdì 10/04, ore 20:30
Arbitro: Sozza
Assistenti: Belsanti – Biffi
IV Uomo: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Monaldi
JUVE STABIA – CESENA
Sabato 11/04, ore 15:00
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Garzelli – Scarpa
IV Uomo: Arena
VAR: Gualtieri
AVAR: Pezzuto
PESCARA – SAMPDORIA
Sabato 11/04, ore 15:00
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Regattieri – Laghezza
IV Uomo: Allegretta
VAR: Santoro
AVAR: Chiffi
SÜDTIROL – MODENA
Sabato 11/04, ore 15:00
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Monaco – Rinaldi
IV Uomo: Turrini
VAR: Volpi
AVAR: Pairetto
VIRTUS ENTELLA – VENEZIA
Sabato 11/04, ore 15:00
Arbitro: Galipò
Assistenti: Ricci – El Filali
IV Uomo: Restaldo
VAR: Nasca
AVAR: Rutella
AVELLINO – CATANZARO
Sabato 11/04, ore 17:15
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Politi – Bianchini
IV Uomo: Spina
VAR: Prontera
AVAR: Dionisi
MONZA – BARI
Sabato 11/04, ore 19:30
Arbitro: La Penna
Assistenti: Passeri – Zezza
IV Uomo: Ramondino
VAR: Baroni
AVAR: Di Vuolo
PADOVA – EMPOLI
Domenica 12/04, ore 15:00
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Galimberti – Colaianni
IV Uomo: Cerea
VAR: Serra
AVAR: Pairetto
SPEZIA – MANTOVA
Domenica 12/04, ore 17:15
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Niedda – Grasso
IV Uomo: Calzavara
VAR: Camplone
AVAR: Chiffi
REGGIANA – CARRARESE
Domenica 12/04, ore 19:30
Arbitro: Massimi
Assistenti: Rossi C. – Zanellati
IV Uomo: Di Cicco
VAR: Cosso
AVAR: Del Giovane
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