Che fine ha fatto Lukaku? Dal Belgio: apparizione a sorpresa al centro sportivo dell'Anversa

Che fine ha fatto Romelu Lukaku? In casa Napoli la posizione assunta è chiara, ma dal Belgio non ci sono certezze sulla data del rientro del centravanti in Italia, dopo la scelta di non rispondere alla convocazione del suo club per rimanere ad allenarsi in patria.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha espresso una posizione molto netta sulla vicenda, definendo la situazione assolutamente chiara dal punto di vista della società. Manna ha spiegato che l'attaccante avrebbe dovuto rispondere alla convocazione della Nazionale e che, invece, è rimasto ad allenarsi in Belgio contro la volontà del club. Il dirigente ha sottolineato il disappunto della società, che avrebbe preferito affrontare la questione direttamente a Napoli, aggiungendo che il mancato confronto non è stato gradito poiché il rispetto delle regole del gruppo viene prima di ogni altra cosa. Pur auspicando il rientro del giocatore entro una settimana, Manna ha annunciato che ci saranno delle conseguenze per questo comportamento

Apparizione a sorpresa al centro sportivo dell'Anversa

Per il momento, Lukaku resta in Belgio, dove mercoledì è stato avvistato in una località piuttosto sorprendente. Secondo quanto riportato da Het Nieuwsblad, il trentaduenne è apparso al Bosuil, il centro sportivo dell'Anversa, per svolgere una sessione di allenamento individuale. L'attaccante è tornato a lavorare con il pallone, un segnale incoraggiante che indica come il suo recupero stia procedendo nella giusta direzione. Nei prossimi giorni si capirà con maggiore precisione quando potrà fare rientro a Napoli.