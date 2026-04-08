Il calcio saluta Lucescu: minuto di silenzio nelle gare di Champions, Europa e Conference League

Il mondo del calcio si ferma per rendere omaggio a Mircea Lucescu. Dopo la scomparsa dell’allenatore rumeno all’età di 80 anni, la UEFA ha deciso che tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League in programma tra oggi e domani saranno precedute da un minuto di silenzio in sua memoria.

Una figura iconica, capace di attraversare epoche e campionati con una carriera lunghissima e ricca di successi. Fino a poche settimane fa era ancora alla guida della nazionale rumena, ultimo capitolo di un percorso iniziato oltre quarant’anni fa e sviluppatosi tra Italia, Turchia, Ucraina e Russia. Prima ancora di diventare allenatore, Lucescu era stato protagonista anche da calciatore con la Dinamo Bucarest, vincendo numerosi titoli e indossando a lungo la maglia della Romania, che aveva anche guidato da capitano al Mondiale del 1970.

Da tecnico ha lasciato un segno profondo ovunque: dall’esperienza in Italia con Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, ai trionfi in Turchia con Galatasaray e Beşiktaş, fino al ciclo vincente allo Shakhtar Donetsk, coronato dalla Coppa UEFA del 2009 e da numerosi titoli nazionali. Con oltre 1.600 panchine e 35 trofei conquistati, Lucescu è stato uno dei grandi maestri del calcio europeo. E ora, su tutti i campi del continente, il suo ricordo sarà accompagnato da un silenzio carico di rispetto.