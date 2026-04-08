Alta tensione Spezia. Dieci agenti feriti dopo gli scontro al 'Ferdeghini'

Situazione delicatissima in casa Spezia, tra risultati negativi, contestazione dei tifosi e una classifica che fa paura. Come riportato da Il Secolo XIX, il momento dei liguri è tra i più complicati degli ultimi anni, con il concreto rischio di una retrocessione in Serie C nonostante una rosa costruita per ben altri obiettivi.

Reduce dal pesante 3-0 incassato sul campo della Carrarese, lo Spezia è attualmente ultimo in classifica e distante quattro punti dalla zona salvezza. Un rendimento che stride con le ambizioni della vigilia e con il valore dell’organico. La stagione, del resto, ha avuto un andamento altalenante. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nel giugno 2025, il club ha vissuto mesi complicati tra agosto e novembre, fino al recente ritorno in panchina di Luca D’Angelo dopo oltre 140 giorni. Un rientro però segnato subito da un’altra battuta d’arresto pesante, che ha rafforzato la sensazione che la crisi sia destinata a continuare. Con il clima che si respira attorno alla squadra tutt'altro che positivo.

Dopo la sconfitta di Carrara, infatti, una cinquantina di tifosi ha atteso la squadra al centro sportivo Ferdeghini, dando vita a momenti di forte tensione e tentando un contatto con il gruppo, evitato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Il bilancio è pesante: dieci agenti feriti. Un episodio che ha suscitato la dura reazione delle istituzioni, con il sindacato di polizia che ha parlato apertamente di violenza organizzata, ben lontana da una semplice reazione emotiva a una sconfitta sportiva.

Nel frattempo, la società si sta muovendo per evitare nuovi disordini in vista delle prossime due gare casalinghe contro Mantova e Sudtirol, fondamentali per alimentare le residue speranze di salvezza. Il compito si presenta però in salita anche sul campo: contro i lombardi mancheranno tre giocatori per squalifica (Valoti, Bonfanti e Adamo) in un contesto già reso complicato da pressione e tensioni ambientali.