TMW Non solo Conte: chi sono gli altri due candidati forti per la panchina della Nazionale

Antonio Conte è uno dei candidati forti per la panchina della Nazionale. Lo era già prima di domenica sera, lo è a maggior ragione dopo la sua conferenza stampa post Napoli-Milan 1-0 che sul tema l'ha visto esprimersi così: "Fossi nel presidente della Federazione, metterei il mio nome tra il novero dei candidati. Conosco l'ambiente, ho fatto il CT per due anni. E' un motivo di lusinga ed è bello rappresentare il paese. Però conoscete la mia situazione, ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi confronterò col presidente De Laurentiis", ha detto. Più di un'apertura, una vera e propria porta spalancata per un possibile ritorno per quel ruolo che ha già ricoperto dal 2014 al 2016.

La corsa al nuovo commissario tecnico è però appena partita e non si concluderà prima dell'estate. Pur volendo, non potrà andare in archivio prima del prossimo 22 giugno quando verrà eletto il nuovo presidente della FIGC. Ma chi sono oggi gli altri candidati forti per la panchina della Nazionale?

L'alternativa più credibile a Conte è oggi Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan negli ultimi giorni è stato meno esplicito del suo collega, ma non ha chiuso la porta a questa possibilità. Tutt'altro. E' un allenatore ben visto da tutti quelli che oggi sono i potenziali nuovi presidenti federali: ha esperienza, curriculum e personalità all'altezza di un compito così importante e gravoso.

Non mette invece tutti d'accordo la candidatura di Roberto Mancini, anche se c'è chi - come Giancarlo Abete - vedrebbe più che di buon occhio un suo ritorno. Alla guida dell'Italia campione d'Europa nel 2021 ma anche protagonista della disfatta di Palermo contro la Nord Macedonia, il mancio salutò la compagnia nell'estate 2023 per firmare un ricco contratto con l'Arabia Saudita. Di quella scelta s'è presto pentito, sarebbe volentieri tornato anche per il dopo Spalletti, ma Gravina e Buffon in quella circostanza scelsero Gattuso.

Da depennare il nome di Carlo Ancelotti che presto rinnoverà con la federazione brasiliana fino al 2030. Solo una suggestione (almeno per ora) Pep Guardiola, mentre Gasperini e Simone Inzaghi si sono presto defilati.