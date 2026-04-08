Si è spento a 80 anni Mircea Lucescu, un tecnico innovatore e vincente

Si è spento a 80 anni Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno è scomparso a seguito di un infarto, pochi giorni dopo gli ultimi impegni da commissario tecnico della Romania.

È stato uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio. Il terzo, per la precisione. Nella sua lunga carriera, nell’ultimo decennio dedicata per lo più alle nazionali (Turchia e Romania, con intermezzo non vincente alla Dinamo Kiev), Lucescu ha portato a casa ben 38 trofei. Soltanto due allenatori vantano un palmares migliore del suo, e sono nomi da far tremare i polsi: al secondo posto c’è Pep Guardiola (41), al primo l’inarrivabile Sir Alex Ferguson (49). Lo segue al quarto l’iconico Valeriy Lobanovskyi (33).

Era avanti decine d'anni, Lucescu. Un innovatore ma esperto, furbo, smaliziato. Che conosceva pregi e difetti dell'avversario, nei minimi dettagli. D'altronde con il suo avvento in Italia è nata la figura del match analyst, ora assolutamente imprescindibile. Una figura preposta a vivisezionare l'avversario, nata a Pisa quando arrivò nel 1990 dopo una contesa col Brescia per strapparlo alla Dinamo Bucarest. Con l'aiuto dell'allora preparatore atletico Adriano Bacconi ha chiesto (e ottenuto) report che studiassero in tutte le sfumature i movimenti di qualsiasi giocatore avversario, tanto da suggerire la creazione di un software che digitalizzasse i movimenti del campo.

Le più grandi gioie le ha vissute in Italia, nonostante la lunga militanza nel nostro Paese: ha vinto 2 coppe europee con Galatasaray e Shakhtar, da noi ha avuto la grande chance nell'Inter in un periodo però particolare. Ha cresciuto e lanciato grandi giocatori, uno su tutti lo citiamo: Andrea Pirlo, che ha esordito con lui a 16 anni e 2 giorni.

Chi è stato suo allievo lo descrive così: "Istrionico e geniale. Era una persona dalle mille sfaccettature. Dovevi conoscerlo molto bene per apprezzarlo fino in fondo". Ti sia lieve la terra, Mircea.