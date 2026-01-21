Copenhagen, Larsson: "Col Napoli un punto importante. Ho calciato un rigore terribile"

Non era una serata semplice per il Copenhagen, costretto a giocare a lungo in inferiorità numerica contro un avversario del calibro del Napoli. Eppure dal Parken è arrivato un pareggio prezioso, che tiene ancora vive le speranze europee dei danesi. Al termine dell’1-1 di Champions League, uno dei protagonisti è stato Jordan Larsson, autore del gol del pareggio, che ha commentato la gara ai microfoni di Viaplay.

“Considerando le circostanze, devo dire che è un buon risultato. Abbiamo giocato in dieci contro undici contro una squadra di alto livello e siamo riusciti a conquistare un punto, quindi sono molto soddisfatto”, ha spiegato l’attaccante svedese, sottolineando lo spirito mostrato dalla sua squadra in una partita complicata.

Lo sguardo, però, è già rivolto all’ultimo turno della fase a gironi: “Manca ancora una partita e dobbiamo dare il massimo”, ha aggiunto, lasciando intendere che la qualificazione resta un obiettivo concreto.

Poi il racconto dell’episodio decisivo: “È stato un rigore terribile. Non ho calciato la palla come volevo, ma ho sfruttato il rimbalzo e l’ho messa in rete. In ogni caso, alla fine è stato un gol e sono felice di poter aiutare la squadra a segnare ancora una volta”.