Fiorentina-Lecce, le due squadre della carriera di Corvino. I suoi migliori colpi

Quest'oggi alle ore 15 si affrontano la Fiorentina e il Lecce per quello che ad oggi si rivela, contro molti pronostici, un vero e proprio scontro salvezza. Una partita che tra le altre cose vive nel segno di Pantaleo Corvino, attuale responsabile dell'area tecnica dei salentini ma per una decade (suddivisa in due esperienze) uomo mercato della Fiorentina. Si affrontano le squadre del suo cuore e della sua vita.

Martedì scorso contro il Napoli, Corvino ha festeggiato le 300 partite in Serie A da dirigente del Lecce, mentre con la Fiorentina ne ha messe insieme 380. Sono senza dubbio le migliori avventure professionali di Corvino, nelle quali ha esibito i migliori colpi del suo repertorio, rivelandosi capace di agire sia con un portafogli estremamente limitato che con un po' di disponibilità invece in più.

Tanti i giocatori di assoluto valore portati da Corvino tra Fiorentina e Lecce. In viola per esempio sono arrivati con lui delle icone del club quali Frey, Jovetic, Mutu, Toni o Vlahovic, mentre sulla sponda giallorossa i colpi meritevoli di maggior menzione sono quelli di Vucinic, Bojinov e Chevanton nella prima parentesi, ma anche i vari Dorgu, Krstovic e Hjulmand portati nella seconda avventura, ancora in corso. Impossibile che la partita di oggi non abbia un significato speciale per Corvino.