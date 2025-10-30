Corvino, il dirigente da 300 partite in Serie A a Lecce. E che ha superato quota 1000

Pantaleo Corvino martedì ha raggiunto un traguardo molto importante, la 300esima partita in Serie A da dirigente del Lecce, la squadra della sua terra e dalla quale è partito a suo tempo per affacciarsi sullo scenario del calcio italiano che conta e che lo ha portato poi in seguito a svolgere incarichi dirigenziali di prim'ordine anche alla Fiorentina (due volte, proprio come il Lecce) e poi al Bologna.

Domenica prossima saranno 301 in A con il Lecce per Corvino (più 152 in Serie B, con tre campionati vinti), che tra l'altro tornerà da avversario proprio nella sua Firenze, la tappa professionale più di successo nella carriera dell'ormai veterano dirigente pugliese, per la sfida contro la Fiorentina che ad oggi appare come un vero e proprio scontro salvezza. Contro una squadra con la quale Corvino ha totalizzato la bellezza di 380 partite ufficiali in 10 anni di Serie A.

Completano il quadro di ricostruzione della carriera di Corvino le 38 partite di A in cui sedeva dietro alla scrivania del Bologna, nell'unica stagione che lo ha visto in un luogo differente tra la sua Lecce e Firenze. Per un totale che, mettendoci dentro pure le serie inferiori, le amichevoli e l'avventura da non professionista nella 'sua' Casarano (società del suo luogo di nascita) durata un decennio dal 1988 al 1998, lo vede superare l'incredibile quota di 1000 partite.