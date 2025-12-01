Cremonese, Bianchetti: "Vittoria che ripaga i sacrifici. Vardy? Un privilegio averlo in squadra"

La Cremonese conquista tre punti fondamentali sul campo del Bologna, imponendosi per 3-1 nella tredicesima giornata di Serie A. Una vittoria di prestigio per i grigiorossi che interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive e dimostrano carattere e compattezza al Dall'Ara. Il capitano Matteo Bianchetti, protagonista in difesa e autore dell'assist per il gol di Payero, ha parlato ai microfoni di DAZN nel postpartita, commentando la prestazione della squadra e il valore di Jamie Vardy.​

Che vittoria di prestigio dopo quello che avete fatto. Anche questa, su questo campo, è incredibile, no?



"Sicuramente ci tenevamo tanto a fare una bella prestazione perché venivamo da tre sconfitte dove comunque avevamo giocato bene. Oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, ci siamo aiutati, abbiamo sofferto, ma tutti insieme da squadra. Questa vittoria ci ripaga dei sacrifici che abbiamo fatto".

Ci racconti qualcosa di Vardy da capitano?

"Jamie è un esempio. Come avete detto voi, non si lamenta mai, lavora, sprona i giovani. Perciò per noi è soltanto un privilegio averlo in squadra".