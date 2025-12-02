Live TMW Bologna, Orsolini: "Gara stregata. Sono sconsolato. Sconfitta che ci servirà da lezione"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Cremonese nella tredicesima giornata della Serie A 2025/26 (1-3 il risultato finale firmato dalla doppietta di Vardy e dalle reti di Payero e Orsolini), è intervenuto Riccardo Orsolini. Il fantasista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.58 - Inizia la conferenza stampa di Riccardo Orsolini.

Come giudica questa sconfitta?

"Ciò che non uccide fortifica. Era una partita di cui si era capito subito l'andazzo. Dopo due minuti ho preso un palo ed i presagi c'erano tutti. La Cremonese è una squadra fisica e quando si è ritrovata sul doppio vantaggio ha cercato in tutti i modi di portarla a casa, anche con astuzia. per noi è stata una giornata storta. Abbiamo regalato due gol su due nostre disattenzioni. Commentare una partita del genere è difficile perché sono amareggiato. Giovedì fortunatamente torniamo subito in campo e avremo un titolo da difendere. Ora resettiamo e ripartiamo. Nell'arco di una stagione queste situazioni negative possono capitare, ma non sarà di certo la sconfitta di stasera a scalfirci. Conosciamo il nostro dna".

28 tiri ma un solo gol, come se lo spiega?

"Potevamo giocare anche per 14 giorni, ma non avremmo mai segnato. L'anno scorso ci capitò con il Verona. Dobbiamo cercare di alzare l'attenzione quando abbiamo qualche avvisaglia che la partita possa incanalarsi in un certo modo. L'appetito vien mangiando ma stasera siamo rimasti a bocca asciutta, è difficile commentare questa partita. Ci assumiamo i rischi di giocare in un determinato modo, ma stasera siamo stati meno brillanti del solito. Facciamo mea culpa tutti insieme e ripartiamo".

Cosa pensa di essere il capocannoniere del torneo insieme a Lautaro Martinez?

"Avrei barattato il gol con i tre punti. Ero convinto che l'avremmo ripresa nel secondo tempo dopo il mio rigore, invece abbiamo preso il terzo gol su un cross me dalla mia prospettiva sembrava innocuo. Quella rete ci ha tagliato le gambe".

Come mai al triplice fischio è rimasto in campo da solo?

"Stavo parlando con il match analyst, non mi capacitavo della sconfitta. Avevamo iniziato la partita con tutti i buoni propositi del caso, invece è andata male. Pensavo di ripercorrere la partita giocata contro il Pisa e incanalarla subito in un certo senso. Invece questo risultato ci servirà da lezione. A fine partita ero sconsolato e non volevo crederci. Sono rimasto in campo per scaricare la tensione".

00.08 - Termina la conferenza stampa di Riccardo Orsolini.