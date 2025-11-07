Cremonese, Giacchetta: "Vogliamo meritarci la Serie A. Ecco qual è il nostro segreto"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara col Pisa: "Il nostro segreto è quello di sapere di essere arrivati come l'ultima neopromossa in Serie A, alla quale ci siamo accostati con grande umiltà per meritarci questa categoria. Ogni allenamento per noi rappresenta un impegno importante perché affrontiamo squadre più esperte e navigate, questa forma mentis ci sta premiando mettendo in evidenza anche la qualità di qualche nostro giocatore che ci fa piacere".