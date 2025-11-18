Giacchetta sul mercato della Cremonese: "Parleremo con la Roma, magari qualche giovane..."

Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, nel corso della sua intervista a Retesport, ha affrontato il tema legato al mercato di gennaio e ai possibili dialoghi con la Roma: "Inizierà a breve, sicuramente ci saranno occasioni di discutere anche con la Roma magari qualche giocatore che non gioca, pensiamo soprattutto ai giovani, vorremmo qualche innesto più giovane".

Vi aspettavate una partenza del genere?

"Ovviamente non ce la aspettavamo, la verità è questa, siamo l’ultima neopromossa dello scorso campionato, è stata una rincorsa, adattare la rosa alla Serie A non è facile, il mercato è difficile, volevamo puntare su un’anima italiana, mantenendo quello spirito. La scelta dell’allenatore che conosca la categoria è stata in questo senso fondamentale, Nicola è un uomo speciale e sicuramente lo sta dimostrando".

Che ne pensa del suo collega Massara, ora alla Roma?

“Ricky sta facendo una carriera importante, abbiamo iniziato a giocare a calcio da giovani avversari, mastica calcio dalla mattina alla sera, ha una responsabilità importante, ma sta gestendo tutto al meglio. Il mercato italiano si sta aprendo ai mercati abbordabili, non ci sono più i soldi di una volta, i campionissimi ormai sono difficili o quasi impossibili da acquistare".

