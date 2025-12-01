Cremonese, Vardy: "Tre punti fondamentali, tutti spingono per lo stesso obiettivo"

La Cremonese torna alla vittoria con un netto 3-1 sul campo del Bologna nella tredicesima giornata di Serie A. L'attaccante inglese Jamie Vardy firma la sua prima doppietta in Italia e conquista il suo primo trofeo MVP della stagione, trascinando i grigiorossi a tre punti fondamentali che interrompono la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. L'ex Leicester ha parlato ai microfoni di DAZN nel postpartita, commentando la prestazione e l'atmosfera vissuta al Dall'Ara.​

Jamie, questa è la tua prima doppietta in Italia e hai vinto il primo trofeo MVP. Le condizioni erano perfette: notte fredda, nebbia, atmosfera britannica, Monday Night. È stata la serata ideale per segnare?

"Penso che stiamo uscendo da un periodo difficile e questa sarebbe stata una partita tipica infrasettimanale in Italia. È bello segnare due gol, ma la cosa più importante è avere i tre punti e mantenere questo progresso. Questo è un altro passo nella giusta direzione. Sì, c'è stata una settimana di pioggia molto britannica, ma l'aspetto fondamentale era ottenere i tre punti e soprattutto fare uno step progressivo in più".

I tuoi compagni di squadra mi hanno raccontato una cosa curiosa su di te: non ti lamenti mai. Qui in Italia ci si lamenta sempre, si è troppo critici. Hai notato questa differenza?

"No, non davvero. Alla fine della giornata, i compagni non si lamentano quando siamo all'allenamento o in altre situazioni. Tutti sono impegnati e vogliono il meglio per il club. Tutti sono sulla stessa pagina e spingono per assicurarsi che alla fine della stagione avremo un anno di successo. No, in realtà non l'ho notato perché almeno nel gruppo spingono tutti al 100% per arrivare a un unico obiettivo con grande umiltà e arrivare soprattutto fino a fine stagione".