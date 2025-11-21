Cresswell e Mawissa nel mirino della Juve. Difensori che giocano in due ex squadre di Comolli

L'ultima idea di Comolli per la difesa delal Juventus risponde al nome di Charlie Cresswell. Un profilo che il neo ad bianconero conosce molto bene - ricorda Tuttosport -, dal momento che è stato lui a portarlo al Tolosa nella scorsa stagione. Classe 2002, centrale, ha dimostrato di saper agire sia in un'ipotetica linea a tre da braccetto, sia in un assetto a quattro.

Le sue caratteristiche in estate hanno attirato l'interesse di diversi club di Serie A tra l'Atalanta, il Como, il Milan e la Juventus. Del resto, per quanto riguarda i bianconeri, non è un segreto che la società abbia in programma - da qui alle prossime due sessioni di mercato - di consegnare a Spalletti un interprete difensivo in più.

Restando in Ligue 1, da segnalare la Juventus anche sulle tracce di Christian Mawissa, in forza al Monaco. Per l'appunto, un'altra vecchia conoscenza di Comolli. Due nomi di prospettiva, al momento solo dei "ripieghi" qualora l'obiettivo numero uno, Tiago Gabriel, dovesse sfumare.