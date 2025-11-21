Un altro Martinez all'Inter? Voci dall'Inghilterra: nerazzurri interessati al 'Dibu' per la porta

In organico ci sono già Lautaro Martinez e Josep Martinez, ma l'Inter potrebbe anche accoglierne un altro nel corso dei prossimi mesi: Emiliano Martinez. Secondo quanto riportato da Football Insider, i nerazzurri sarebbero fortemente interessati a ingaggiare 'El Dibu', portiere argentino campione del Mondo e attuale numero uno dell'Aston Villa.

Nonostante l'ottimo rendimento di Yann Sommer, il futuro dell'esperto svizzero è tutt'altro che certo, con il contratto in scadenza a fine stagione. A 36 anni, e in assenza di un rinnovo lampo, il suo addio sembra un’ipotesi concreta per la dirigenza interista che vede in Martinez, premiato due volte con il prestigioso Trofeo Yashin, il sostituto ideale e di prospettiva. Il trasferimento di Martinez in Serie A - si legge sul portale inglese - è una possibilità concreta. Già in estate il portiere era stato vicino al Manchester United, ma la trattativa si era bloccata. Ora, però, la storia potrebbe cambiare: l'Aston Villa è pronto ad accettare un'offerta, purché arrivi quella giusta.

La condizione essenziale posta da Unai Emery è chiara: il club di Birmingham dovrà prima assicurarsi un sostituto affidabile. Tra gli obiettivi noti per la porta del Villa c'è James Trafford, il che aprirebbe le porte alla partenza dell'argentino, arrivato dall'Arsenal nella stagione 2020-21. Martinez, uno dei portieri più stimati della Premier League e ormai riconosciuto a livello mondiale per le sue prestazioni (culminate con la vittoria della Coppa del Mondo 2022), è tornato con forza nel mirino dei top club. L'Inter è in agguato e, complice l'apertura del Villa, l'uscita sembra una possibilità molto più che remota.