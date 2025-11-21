Breda: "Il Monza ha qualcosa in più. Palermo? Gruppo e allenatore per fare bene"
Ospite del consueto e giornaliero appuntamento della rubrica A tu per tu, ideata da TuttoMercatoWeb.com, mister Roberto Breda ha detto la sua sul campionato di Serie B, e sulle formazione al momento in lotta per le posizioni di vertice che portano poi alla Serie A: "Il Monza ha avuto pazienza e ora si vede una squadra che ha qualcosa in più degli altri. Non ha il divario che aveva il Sassuolo dalle altre, ma resta la squadra più forte. E poi c’è il Palermo, queste frenate ci possono stare. Ma come gruppo e allenatore ha tutto per fare bene”.
Per un quadro più completo del tutto, andiamo anche a vedere quello che sarà il prossimo turno della stagione cadetta, che prenderà per altro il via nella serata odierna per concludersi poi in quella di lunedì:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Palermo 19
Venezia 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Catanzaro 15
Carrarese 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 8
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
