TMW Breda: "Il Monza ha qualcosa in più. Palermo? Gruppo e allenatore per fare bene"

Ospite del consueto e giornaliero appuntamento della rubrica A tu per tu, ideata da TuttoMercatoWeb.com, mister Roberto Breda ha detto la sua sul campionato di Serie B, e sulle formazione al momento in lotta per le posizioni di vertice che portano poi alla Serie A: "Il Monza ha avuto pazienza e ora si vede una squadra che ha qualcosa in più degli altri. Non ha il divario che aveva il Sassuolo dalle altre, ma resta la squadra più forte. E poi c’è il Palermo, queste frenate ci possono stare. Ma come gruppo e allenatore ha tutto per fare bene”.

Per un quadro più completo del tutto, andiamo anche a vedere quello che sarà il prossimo turno della stagione cadetta, che prenderà per altro il via nella serata odierna per concludersi poi in quella di lunedì:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Pescara

Sabato 22 novembre

Ore 15:00 - Avellino-Empoli

Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana

Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Palermo 19

Venezia 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Reggiana 16

Catanzaro 15

Carrarese 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Bari 13*

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 8

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno