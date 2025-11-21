Borja Valero: "Fiorentina, non me l'aspettavo. Ma ho lavorato con Vanoli all'Inter, so di cosa è capace"

"Fiorentina ultima in classifica? Questa situazione sinceramente la sto vivendo male da tifoso, perché non me l'aspettavo. Anzi, nessuno se lo aspettava". A parlare così, ai microfoni di Sky Sport in occasione della cena benefica organizzata dall'associazione Astori, è chi la storia in maglia viola l'ha fatta in prima persona, ovvero Borja Valero.

"Mi auguro che la partita contro la Juventus (in programma domani, ndr) cambi il "rumbo", il corso degli eventi, l'aspetto mentale dei giocatori col nuovo mister e che possano uscire da questa situazione che ripeto non mi aspettavo", prosegue l'ex centrocampista spagnolo della Fiorentina.

La Fiorentina dopo un inizio di stagione disastroso ha cambiato guida tecnica. "Tutti pensavamo che Pioli fosse adatto per il momento della Fiorentina - ha proseguito Borja Valero -, ma a volte il calcio è così. Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter (quando era collaboratore tecnico di Antonio Conte, ndr) , quindi so di cosa è capace. Sta a lui, assieme ai giocatori, cambiare questo momento, a partire da domani contro la Juventus". Il fischio d'inizio della gara del Franchi, valida per la dodicesima giornata di Serie A, è in programma per le ore 18.00.