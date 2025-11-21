Avellino, il fattore 'Partenio' per riprendere la corsa. Tutino sogna il primo gol in biancoverde

Il fattore Partenio per rialzarsi immediatamente dopo la pesante sconfitta di Cesena. L'Avellino ha avuto una settimana in più a disposizione per preparare al meglio l'ostica gara in programma domani pomeriggio contro un Empoli privo di 4 potenziali titolari (su tutti peserà l'assenza di Popov, squalificato) e che, eccezion fatta per il successo di misura col Catanzaro, sin qui non ha tratto grossi benefici dal ritorno di Dionisi in panchina a scapito di Pagliuca. Biancolino, però, è consapevole che sarebbe improprio parlare di scontro diretto per la salvezza, visto che i toscani erano partiti con ben altre ambizioni dopo la retrocessione dalla A. Il trainer biancoverde, chiamato a invertire la rotta e vittorioso soltanto in una delle ultime sette gare, ha lavorato principalmente sulla fase difensiva e potrebbe optare per una formazione più equilibrata pur senza rinunciare al talento degli attaccanti.

A tal proposito potrebbe finalmente scoccare l'ora di Gennaro Tutino dal primo minuto. L'ex Salernitana è stato gettato nella mischia al Manuzzi nel secondo tempo e il suo ingresso ha consentito agli irpini di rendersi maggiormente pericolosi nella metà campo avversaria. Ora la chance di incidere dal primo minuto in coppia con quel Biasci che ha avuto una fisiologica e leggera flessione, ma che rappresenta un valore aggiunto imprescindibile per l'Avellino. Alle loro spalle si viaggia verso la riconferma di Insigne, mentre negli altri reparti ci sono tanti dubbi che verranno sciolti nella rifinitura. In mediana è certo del posto capitan Palmiero, al suo fianco potrebbero agire Besaggio e Palumbo, con Sounas che rischia la panchina. Sulle fasce, anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Milani, toccherà ancora a Cagnano, con Missori sul versante opposto.

Proprio Missori, in occasione dell'inaugurazione di un nuovo club in provincia, ha parlato alla stampa dichiarando quanto segue: "Ringrazio tutti i nostri tifosi, da quando sono arrivato mi hanno accolto benissimo. Mi fa piacere davvero, stiamo lavorando al massimo per ripagare il loro affetto. C'è stato qualche incidente di percorso, ma fa parte del gioco. Siamo una neopromossa e dobbiamo pensare a raccogliere punti per la salvezza in un campionato sempre molto difficile come quello di B. Tanti gol subiti? Ovviamente c'è da migliorare, ma per atteggiamento e impegno non si può dire nulla a questa squadra". A proposito di difesa, chissà che anche Rigione non possa fare il suo esordio dal primo minuto dopo un impatto non propriamente impeccabile col Cesena. Fontanarosa sta giocando bene e sarà riconfermato, con Cancellotti pronto ad agire ancora come braccetto. Infine si spera in una tregua da parte del maltempo per poter avere un Partenio gremito e ribollente di tifo ed entusiasmo. Alla fine si sfioreranno i 10mila spettatori.