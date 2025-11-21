Ché Adams cambia agente. Rinnovo o addio: quale sarà il suo futuro col Torino?

Nelle ultime settimane Che Adams, attaccante del Torino fresco di qualificazione al Mondiale 2026 con la sua Scozia, ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con l’agenzia Unique Sports Group, che lo rappresentava da alcuni anni e aveva tra l’altro confezionato nell’estate 2024 il suo approdo in maglia granata. Separazione comunicata a inizio novembre ai diretti interessati - riporta l'edizione odierna di Tuttosport - per affidarsi al Wasserman Group, che ha grande forza e relazioni autorevoli soprattutto tra i club di Premier League.

Ed è proprio la Premier League il campionato che che qualche mese fa aveva tentato l’attaccante, che non aveva chiuso la porta a un clamoroso ritorno Oltremanica. Il Wolverhampton aveva sondato il terreno e pure il Fulham si era interessato, pur senza proposte concrete. Il Torino, d'altro canto, ha scelto di tenersi stretto il classe 1996, ingaggiato un anno fa a parametro zero dopo che gli era scaduto il contratto col Southampton.

Da capire adesso se potrà essere intavolato un rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027, o se si potranno aprire altri scenari. In questo senso, conclude Tuttosport, il tema verrà affrontato prima di Natale, quando i nuovi rappresentanti di Adams parleranno col Torino o se invece porteranno alla società granata offerte importanti e allettanti per aprire, eventualmente, le negoziazioni relative a una possibile cessione.