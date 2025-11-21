Zazzaroni critica la FIFA: "Prigionieri di Infantrump. Ma l'Italia ai Mondiali ci sarà o no?"

“Ostaggi di Infantrump”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha criticato la gestione del Mondiale da parte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino, ironizzando su chi gli scriva i testi, visto che di anno in anno ogni edizione della Coppa del Mondo viene definita la migliore di sempre: “Ma l’Italia parteciperà, o no, al miglior Mondiale di sempre comunque certamente peggiore di quello del 2030? Irlanda del Nord e Galles o Bosnia, that’s the way: vietato fare previsioni, portano la sfiga più grande di sempre”.

Se il gioco di parole nel titolo fa riferimento agli ottimi rapporti tra Infantino e Donald Trump, tra i demeriti di Infantino vi è anche il riposizionamento invernale della Coppa d’Africa, ma anche L’organizzazione di eventi e nuove competizioni catturavoti senza aver prima coinvolto nella discussione gli operatori del calcio giocato e la FIFPRO. Questa procedura, decisamente anomala, sta alimentando un pesante scontro tra il sindacato mondiale dei calciatori e la Fifa”.

A Infantino, inoltre, Zazzaroni addebita anche la mancata regolamentazione del mercato dei trasferimenti, in questo caso per il mancato accordo con gli agenti: “Il risultato dello sforzo infantiniano è stato - nelle operazioni - l’aumento smisurato dei costi accessori con l’introduzione di un’ulteriore voce di spesa, in precedenza inesistente: la commissione-stecca per i genitori dei calciatori. La famiglia innanzitutto”.