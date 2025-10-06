Croazia, il ct Dalic aggiunge altri 2 convocati: presente anche Smolcic del Como
Il commissario tecnico della nazionale croata, Zlatko Dalic, ha deciso di aggiungere altri due giocatori al ritiro previsto per preparare le partite di ottobre. Infatti Luka Sucic (Real Sociedad) - cugino di Petar Sucic dell'Inter - e Ivan Smolcic del Como si uniranno ai Vatreni per disputare le gare contro la Repubblica Ceca (il 9 ottobre a Praga) e Gibilterra (il 12 ottobre a Varaždin), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
La nazionale si è radunata oggi a Zagabria, dove si preparerà fino alla partenza per la Repubblica Ceca, prevista per l’8 ottobre. Subito dopo la partita contro la Repubblica Ceca. Dopo questi impegni, nella finestra di novembre invece, la Nazionale scaccata affronterà due gare con Isole Faroe e Montenegro. Nel Gruppo L, attualmente guida la classifica la Croazia con 12 punti in 4 partite.
La lista aggiornata dei convocati
PORTIERI: Dominik Livaković (Girona), Ivica Ivušić (Hajduk Spalato), Dominik Kotarski (Copenaghen).
DIFENSORI: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Luka Vušković (Amburgo).
CENTROCAMPISTI: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Lovro Majer (Wolfsburg), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
ATTACCANTI: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Franjo Ivanovic (Benfica).