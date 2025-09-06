Ufficiale Eintracht Francoforte, cessione a mercato chiuso: Smolcic riparte dalla Turchia

Nuova avventura per Hrvoje Smolcic. Il difensore centrale croato lascia temporaneamente l’Eintracht Francoforte e si trasferisce in prestito al Kocaelispor, neopromosso in Süper Lig. L’accordo tra i due club prevede anche un’opzione di acquisto a favore della società turca, che punta con decisione a rinforzare la retroguardia per affrontare al meglio la stagione del ritorno nella massima serie dopo ben 16 anni di assenza.

Smolcic, 25 anni, era arrivato in Germania nell’estate 2022 dall’HNK Rijeka, firmando un contratto fino al 2027. Con la maglia dell’Eintracht ha disputato due stagioni, collezionando complessivamente 32 presenze e realizzando due reti tra Bundesliga, coppe nazionali ed Europa.

Lo scorso anno ha maturato ulteriore esperienza con il LASK in Austria, dove si è imposto come titolare fisso: 33 apparizioni ufficiali condite da tre gol e un assist, confermando le sue qualità sia in fase difensiva che sulle palle inattive.