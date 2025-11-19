Caso Adeyemi, il giocatore rompe il silenzio: "Commesso un errore enorme per leggerezza"

“All’inizio del 2024 per una disattenzione e senza riflettere davvero su ciò che stavo facendo, ho ordinato online una cosiddetta Mystery Box”. L’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi ha parlato per la prima volta della vicenda che lo ha visto coinvolto assieme alla compagna e gli è costata una multa da 450mila euro da pagare in 60 rate giornaliere da 7.500 euro, schivando la detenzione essendo incensurato.

In quella Mystery Box infatti sono state ritrovate alcune armi illegali ai sensi delle leggi tedesche e per questo sequestrate dalla polizia che ha poi avviato un’indagine: “È stato comunque un errore enorme. Un errore di cui mi pento profondamente, che mi è costato molto e di cui provo profondo rimorso. - prosegue Adeyemi – So di essere sotto i riflettori e avere una responsabilità come modello, non sono stato all’altezza. È proprio per questo che mi ferisce aver agito in modo così sconsiderato, ma ho imparato da questa esperienza più di quanto si possa esprimere a parole. Vi prometto che eviterà simili errori in futuro e voglio ringraziare tutti coloro che ancora si fidano di me e mi sostengono”.

Oltre alla multa però il giocatore dovrà anche prestare servizio alla comunità. Il Borussia Dortmund infatti ha deciso di non sanzionare economicamente il calciatore – come riporta Kicker -, ma costringerà Adeyemi a prestare servizio in alcuni progetti rivolti ai giovani in accordo con la Federcalcio.