Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate dall'attaccante

Il caso che ha visto coinvolti il calciatore del Borussia Dortmund Karim Adeyemi e la sua compagna Loredana Zefi si arricchisce di nuovi dettagli. La polizia tedesca aveva infatti denunciato i due “per possesso illegale di armi. Poco più di un anno fa, infatti, furono trovate in loro possesso due armi la cui acquisizione, detenzione e porto costituiscono reati in Germania: ora, dopo mesi di indagini, è arrivata la sanzione: ovvero una sanzione di 450mila euro da pagare in 60 rate giornaliere da 7.500 euro, schivando la detenzione essendo incensurato.

Ora però, come riferisce la Bild il quantitativo d’armi in possesso dei due era più numeroso di quanto inizialmente ipotizzato con il quotidiano che fa l’elenco di quanto trovato nel pacco acquistato da Adeyemi e compagna: oltre a vari capi d’abbigliamento che la coppia aveva ordinato online nel rapporto di polizia si legge che nella ‘scatola misteriosa’ acquistata su Tik Tok erano presenti: tre coltelli, due tirapugni, un manganello telescopico, una torcia elettrica e due passamontagna. Non c’è invece traccia di una pistola elettrica, un taser, di cui si era parlato in precedenza.

La polizia ha confiscato i due telefoni cellulari della fidanzata di Adeyemi, contro il quale sono state presentate accuse penali, e ha analizzato i messaggi di chat.