Ufficiale Daniel Bessa continua negli Emirati Arabi Uniti: dopo il Kalba FC c'è l'Al Bataeh

Daniel Bessa continua negli Emirati Arabi Uniti e approda al Al Bataeh. Il centrocampista italobrasiliano, che in Italia ha vestito le maglie tra le altre di Inter, Bologna, Hellas Verona e Genoa, è arrivato a parametro zero dopo l'esperienza sempre negli EAU al Kalba FC.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club emirino.

"L'Al Bataeh Club ha annunciato l'ingaggio del centrocampista italiano Daniel Bessa. Bessa (32) è considerato uno dei giocatori più illustri, avendo precedentemente militato in Inter, Hellas Verona e Genoa in Italia e Kalba negli Emirati Arabi Uniti. Alla firma erano presenti Jassim Al Doukhi, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Tecnico, il Dr. Imad Mukhtar, Direttore Esecutivo, e Abdulaziz Al Mazmi, Supervisore della Prima Squadra e Membro del Comitato Tecnico".