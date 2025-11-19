Lecco, il presidente Aliberti annuncia: "Nuovi soci entro due settimane"

Intervistato da La Provincia, il presidente del Lecco Aniello Aliberti ha annunciato importanti novità per il futuro del club: "Entro due settimane al massimo il Lecco avrà nuovi soci, ci sono tre imprenditori interessati. Le mie richieste sono molto precise. Io devo continuare il mio progetto a tre anni, quindi per questa stagione e la prossime. E chiunque dovesse entrare, deve essere allineato con la mia strategia.

In caso contrario, quando io avrò finito il mio percorso dei tre anni sperando di portare a casa qualche risultato, e non dico altro solo per essere scaramantici. Ma per me è importante che ci sia qualcun altro, perché il calcio, la serie C costano ed è quindi importante, anche per avere una buona squadra ed uno staff adeguato, avere qualcuno che entri. Penso che nel giro di qualche settimana, forse una o due al massimo, avremo già la soluzione".