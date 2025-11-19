Padovano: "Mi piace tantissimo Lucca, lo aspetto. Italia? Ho visto situazioni imbarazzanti"

Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, parlando della crisi dei centravanti in Serie A: "Il crollo di gol è dovuto a una serie di fattori. È clamoroso vedere dopo 11 giornate che i centravanti più prolifici abbiano segnato appena 4 reti. Siamo diventati un campionato di seconda o terza scelta dove approdano campioni che hanno già dato come Modric, Vardy o Dzeko. Ma non bisogna rassegnarsi. Occorre lavorare per farlo tornare un torneo di vertice".

Per lui il motivo principale è il livello basso e per questo cita un esempio: "Prendiamo Yildiz, che è sicuramente forte, ma fatica a crescere anche in una squadra come la Juventus. Del Piero, a 19 anni, aveva qualità strepitose, però anche un collettivo intorno che lo ha aiutato. Certo, mancano i suggeritori. Restando alla Juventus, quanti cross arrivano a Vlahovic? Pochissimi. Siamo vicini allo zero".

Quando gli viene chiesto se ci sia un giocatore che lo intriga particolarmente nel reparto avanzato, risponde così: "Sì, mi piace tantissimo Lucca: ha tutto, lo aspetto". Infine parla di Gattuso e della soluzione del doppio centravanti che viene adottata dagli Azzurri: "È l’atteggiamento dei calciatori che fa la differenza. Devono dare il 100%. Ho visto situazioni imbarazzanti".