Adani: "Fortunati a trovare Pio Esposito. Conte? È sempre lo stesso e si adegua"

Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista per la Rai, non è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Conte dopo Bologna e lo ha spiegato ai taccuini de Il Mattino: "Lo conosco solo così. Quel modo di essere e quei valori lì non cambiano. Così come il linguaggio del corpo che va collocato nel momento: Conte è sempre lo stesso e si adegua. Le parole forti dopo la partita più brutta del Napoli erano pressoché scontate: perché non sarebbe stato Conte. La coerenza è legata al momento".

Poi analizza anche la situazione dell'Italia: "Ai playoff troveremo due squadre inferiori a noi e la componente psicologica mi auguro non incida sul valore generale. Gattuso è molto serio e passionale. Mi auguro che il peso dell’avversario e la serietà dell’evento ci mettano nelle condizioni di moltiplicare l’attenzione".

Infine elogia Pio Esposito, che lo ha esaltato al momento del suo gol contro la Norvegia in telecronaca: "Noi siamo stati fortunati a trovarlo e lui è stato bravo a metterci del suo. È diventato pronto in poco tempo e lo definisco 'il ragazzo dalle cose giuste'. Quando apparentemente ci presentiamo con un bel vestito e sembriamo credibili, poi usciamo dalla partita, invece lui è sempre sul pezzo".