Il Verona monitora l'infortunio di Serdar: da valutare il possibile intervento chirurgico
Il Verona prepara la sfida contro il Parma, che assume già grande importanza per il fatto di essere uno scontro diretto, oltre che per la prima vittoria che gli scaligeri stanno ancora inseguendo.
Nella sfida non ci sarà il capitano Suat Serdar, ancora alle prese con la distorsione al ginocchio destro rimediata nella sfida contro il Como. Arrivano ora alcune novità riguardo al suo recupero. Il quotidiano L'Arena infatti riporta che nei scorsi giorni il giocatore è stato sottoposto, come era previsto, ad ulteriori consulti medici per capire la reale entità del suo stop.
Ore decisive dunque per capire quali saranno i suoi prossimi passi: assieme allo staff medico, il giocatore dovrà poi decidere se sarà necessario un intervento chirurgico, oppure se continuerà nel suo percorso di recupero con terapie conservative.
Intanto nella sfida interna di domenica (calcio d'inizio alle 12.30), Paolo Zanetti oltre che su Akpa-Akpro e Bernede può contare sul rientro a pieno regime di Moatasem Al-Musrati, che potrebbe avanzare il raggio d'azione agendo da mezzala per sostituire proprio Serdar, lasciando Gagliardini davanti alla difesa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.